Alte Häuser sanieren und davon auch profitieren

Die beiden Sanierungsvarianten:

Aber wie kommt man ans Geld? Hier wird in Sanierungen mit und ohne Energieausweis unterschieden. In beiden Fällen wird ein Zuschuss von zehn Prozent der förderbaren Kosten, in ersterem aber zusätzlich ein jährlicher Zuschuss von zwei Prozent zur Rückzahlung von Darlehen erstattet. „Der Zuschuss ist bares Geld auf die Hand, das man sofort investieren kann“, erklärt Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger das blau-gelbe Erfolgsgeheimnis.