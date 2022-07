Bisherige Testkracher machen Salzburg Mut

Heute Abend (20, live auf ServusTV) steigt aus Salzburger Sicht das erste große Fußballfest in dieser Saison. Die Bullen bestreiten gegen Topklub Liverpool bei Flutlicht ein hochkarätiges Testspiel vor vollem Haus. In der bisherigen Vorbereitung zeigten sich die „Reds“ teilweise in Galaform, schossen unter anderem Leipzig mit 5:0 ab. Der Respekt vor dem englischen Vizemeister ist groß, verstecken müssen sich die Mozartstädter aber nicht.