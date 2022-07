Keine Quarantäne trotz mehr Corona-Patienten in NÖ

Am 26. Juli 2021 wurden landesweit 52 neue Corona-Fälle bekannt. Acht Infizierte lagen auf Normal-, fünf weitere auf Intensivstationen. Gestern, genau ein Jahr später, wurden landesweit 1872 neue positive PCR-Tests gemeldet. Von Montag auf Dienstag hat sich auch die Zahl der infizierten Patienten in den Normalstationen der Spitäler um 47 Landsleute erhöht. 382 Infizierte werden dort mit oder wegen des Virus behandelt, 14 weitere auf Intensivstationen. Bei der gesamten Spitalsbelegung entspricht das an den beiden Vergleichstagen einem prozentuellen Plus von 2946 Prozent!