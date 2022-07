Vorzugsstimmen-Wahlkampf ja, aber ohne Spenden

Zwei Stimmen zu vergeben

Wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass auf der Bezirksliste nur ein dafür vorgesehenes Kästchen des Kandidaten angekreuzt, auf der Landesliste aber der Name des Kandidaten oder seine Reihungsnummer in ein dafür vorgesehenes Feld eingetragen werden muss. Wichtig ist: Vorzugsstimmen können gültig nur an Kandidaten und -innen jener Partei vergeben werden, die gewählt wird.