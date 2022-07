Nach Seuchensaison zurück zu alter Stärke

Der Brasilianer hat eine Seuchensaison hinter sich, gehörte selten zum Stammpersonal und war zudem oft verletzt. Dabei trauten die Verantwortlichen der Bullen dem 27-jährigen, der schon in England für Brighton und in Deutschland für Leipzig gespielt hat, im Vorfeld eine Führungsrolle zu. Die hohen Erwartungen konnte er im letzten Jahr nicht erfüllen, jetzt will Bernardo das in ihn gesetzte Vertrauen aber zurückzahlen, machte in der Vorbereitung auf die Saison einen starken Eindruck. „Ich bin sehr optimistisch, fühle mich gut und habe zum Glück keine Schmerzen“, ist der Verteidiger zuversichtlich, dass er zu alter Stärke zurückfinden wird.