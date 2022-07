Dem Tarrenzer Wein den Hof machen

Sie sind Vorreiter im Weinanbau und die einzigen Tiroler Winzer im Vollerwerb: Alexandra und Georg Flür wagten den mutigen Schritt und produzieren mittlerweile rund 25.000 Flaschen Rot- und Weißwein. Und sie schreiten immer weiter. Am Sonntag schritten die Spitzen der bäuerlichen Welt in den Tarrenzer „Kappenzipfl“ zu einer Premiere: Im „Pangeler Hofschank“, der erste seiner Art in Tirol und nach dem Hausnamen der Familie benannt, werden ab sofort von Dienstag bis Samstag jene edlen Tropfen ausgeschenkt, die auf den sechs Hektar Rebflächen gedeihen.