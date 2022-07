Salzburgs Radnetz wächst heuer um zehn Kilometer

Das Radwegenetz in Salzburg wächst stetig weiter. Wie in den vergangenen Jahren stehen dafür 2022 sechs Millionen Euro zur Verfügung. Das Hauptaugenmerk liegt bei den Investitionen auf Lückenschlüssen zwischen den Radwegen, um den Weg in die Arbeit oder zu den Öffis sicherer und komfortabler zu machen. Schmelzende Gletscher, Übergewicht durch Bewegungsmangel, Energie- und Einkaufsrechnungen, die in astronomische Höhen steigen. Das sind nur einige Gründe, warum die Salzburger immer öfter auf ihre Fahrräder steigen. E-Bikes haben gerade in der Pandemie einen zusätzlichen Aufschwung erhalten, weil es in den vielen Lockdown-Zeiten sonst kaum Sportmöglichkeiten gab.