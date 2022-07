Vor Kontrolle geflüchtet: Trio in Wald gefasst

Ein „Katz-und-Maus-Spiel“ mit der Polizei lieferte sich ein junges Trio am Samstagabend im Tiroler Unterland. Zunächst ignorierte der Autolenker (18) Anhaltezeichen und fuhr davon. Anschließend waren der Verdächtige und seine zwei Begleiter in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Letztlich versteckten sich die Flüchtigen in einem Waldstück, wo sie aber gefasst werden konnten.