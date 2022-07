In den Salzburger Gärten sind die Bienen los

Durch das verminderte Mäh-Verhalten wäre nicht nur der klassischen Honigbiene, sondern auch der Wildbiene geholfen, weiß Kastenauer. Da in privaten Gärten auch oft Chemikalien eingesetzt werden, können diese den heimischen Bienen schaden. Anders jedoch in der Landwirtschaft: In Salzburg wird hauptsächlich Gründlandwirtschaft betrieben, daher besteht dort keine chemische Gefahr für die fleißigen Blütensammler.