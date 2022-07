Saison wie vor der Krise, Gäste bleiben länger

In der Sommersaison wurden bisher 1,4 Millionen Gäste in Tirol verzeichnet. Damit knüpft die Branche an die Zeit vor der Pandemie an. Für den August sind die Touristiker ebenfalls optimistisch. Was auffällt: Die Gäste bleiben länger. Was auch auffällt: Die Abhängigkeit vom deutschen Markt wächst.