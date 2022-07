FC Bayern macht Mega-Transfer aus Italien perfekt!

Der Wechsel von Abwehr-Star Matthijs de Ligt zum FC Bayern ist perfekt! Nach der Einigung zwischen den Münchnern und Juventus Turin erhält der niederländische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte. Für den als neuen Abwehrboss Eingeplanten überweist man einen Sockelbetrag in Höhe von 67 Millionen Euro. Die Ablösesumme kann sich durch von sportlichen Kriterien abhängige Bonuszahlungen um bis zu zehn weitere Millionen erhöhen, wie der italienische Klub am Dienstag mitteilte. Die 67 Millionen seien „zahlbar in vier Geschäftsjahren“, schrieb Juventus.