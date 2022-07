Grundwasserpegel nur noch knapp über Tiefststand

Tiefstwert könnte Anfang September erreicht sein

„Aus der Erfahrung wissen wir, dass der Grundwasserspiegel im Schnitt bis zu vier Zentimeter pro Woche zurückgehen kann“, so Stromberger weiter. Das heißt, dass man Anfang September den absoluten Tiefstwert erreichen könnte. Und auch wenn es bis dahin regnet, bringt das nicht unbedingt Entspannung in die Situation: „Es kommt darauf an, ob es nur lokale Gewitter, oder ein echter Landregen ist“, sagt Stromberger.