Aus für Gletscherehe soll nicht folgenlos bleiben

VP-LR Tratter: Koalitionsfrage

Offen zeigt sich Tirols Raumordnungslandesrat Johannes Tratter am Montag gegenüber Diskussionen, den Gletscherschutz in Tirol zu stärken. „Der Schutz der Tiroler Gletscher als wichtiger Teil unseres Ökosystems ist mir als Raumordnungslandesrat ein besonderes Anliegen. Dementsprechend wird dieses Thema auch bei den nächsten Koalitionsverhandlungen eine zentrale Rolle einnehmen“, stellt LR Johannes Tratter klar. Kritisch steht er jedoch wahlkampfbedingten Schnellschüssen gegenüber. „Es liegt in der Natur der Sache, dass die einzelnen Fraktionen in Hinblick auf die anstehende Landtagswahl versuchen werden, sich zu positionieren und mit Forderungen medial in Stellung zu bringen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass es vernünftiger ist, tiefgreifende Entscheidungen nicht in aufgeheizter Wahlkampfatmosphäre, sondern in Ruhe zu treffen.“