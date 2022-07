Drama am Schwarzlsee bei Graz: Mann (27) ertrunken

Der 27-jährige Mann aus der Türkei war zu Besuch bei Verwandten, mit denen er sich am Sonntag einen Badetag am Schwarzlsee gönnte. Am frühen Abend war er plötzlich nicht mehr auffindbar, weshalb seine Familie gegen 19.30 Uhr die Behörden einschaltete. Sofort startete ein großer Sucheinsatz.