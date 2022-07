PULS-24-Star René Ach: „Möbel haben mich gerettet“

Für wen sind denn all diese wunderhübschen Möbel?

Die ersten Stücke habe ich für mich selber gemacht. Daheim habe ich generell viele Retro-Möbel, weil ich es schade finde, dass man so etwas zum Mistplatz bringt. Viele Stücke sind ja meistens nur etwas verlebt, haben aber alle eine Geschichte. Und es hat auch einen nachhaltigen Charakter, etwas Altem neues Leben einhauchen. Irgendwann war dann daheim kein Platz mehr, und jetzt mache ich es auch für Freunde und verkaufe sie auch manchmal, damit sich das Hobby finanziell auf null ausgeht. Manchmal fällt die Trennung schwer. Mir ist dann wichtig, dass die Stücke in guten Händen sind.