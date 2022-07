Salzburg und seine Eis-Spezialisten

Hohe Eissalon-Dichte in der Linzergasse

Unzählige echte Italiener tummeln sich in Salzburg, wie etwa im Tiziana (Pistazie!) in der Salzburger Franz-Josef-Straße oder in der Halleiner Altstadt in der Gelateria Dolomiti. Celal Karaarslan hat Pongauer, Pinzgauer und türkische Wurzeln. Mit seinem „Cheesecake Royal“ hat er bereits 2018 auf internationaler Bühne die erste Eis-Auszeichnung bekommen.