„Bei über 32 Grad stellen Salate Wachstum ein“

Schaden in Landwirtschaft bei zwei Millionen Euro

Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Tirol beträgt heuer bereits knapp zwei Millionen Euro, wie die „Tiroler Krone“ erst kürzlich berichtete. Der Obmann, der an keine Lieferverträge mit Händlern gebunden ist, nimmt es (noch!) gelassen: „Man muss halt akzeptieren, dass gewisse Sorten langsamer wachsen. Kollegen, die Verträge einhalten müssen, kalkulieren diese Risiken mit ein.“