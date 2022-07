Chemikalien explodiert: 36-Jährige verletzt

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr mischte die 36-jährige Einheimische in Kramsach diverse Chemikalien für die Wasseraufbereitungsanlage eines Schwimmbades zusammen. Nachdem sie diese fertig gemischt hatte, schüttete sie diese in einen Plastikeimer, der mit Wasser gefüllt war. Aus unbekannter Ursache entstand dabei eine chemische Reaktion und in Folge zu einer Explosion.