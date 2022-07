Notarzt-Gage steht jetzt auf dem Prüfstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Stützpunkt sucht Unterstützung.“ Mails wie diese gehen zurzeit in trauriger Regelmäßigkeit von den Rettungsorganisationen an die Notärzte im Land. Denn es gibt zu wenige von ihnen, in den Dienstplänen sollen teils besorgniserregende Lücken klaffen. Es sei keine Seltenheit, dass selbst zentral gelegene Stützpunkte oft deutlich mehr als 24 Stunden unbesetzt sind, beklagen Notfallmediziner.