FPÖ zu Migration: „Innsbruck muss Festung werden!“

Den Mittelstand in Innsbruck halten

Doch nicht nur die Migration wurde thematisiert, auch die Emigration: Die Sorge darüber, dass der Mittelstand in die umliegenden Gemeinden abwandere - wegen der Wohnkosten. So meint etwa GR Benjamin Plach (SPÖ): Wenn es darum gehe, Schuldige zu benennen, sei die FPÖ sehr schnell, aber wenn es darum gehe, wirkliche Maßnahmen für den Wohnungsmarkt zu setzen, dann stehe die FPÖ immer auf der Seite der Immobilienlobby. Landesrätin Gabriele Fischer, die aufgrund Corona-Fälle für die Grünen eingesprungen ist, beruhigt: Die Zahlen seien seit Jahren unverändert.