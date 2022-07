Ana de Armas: Wegen Affleck aus L. A. geflüchtet

Mit neuem Partner in New York

„Du hast ständig das Gefühl, etwas nicht zu haben, dass dir etwas fehlt. Diese Stadt macht dich ängstlich.“ Mittlerweile wohnt die Leinwand-Schönheit mit ihrem Freund Paul Boukadakis in New York und genießt dort ein deutlich anonymeres Leben. Ihr Ex Ben Affleck wiederum ist seit April mit Jennifer Lopez verlobt.