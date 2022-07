Tirolerin (86) stirbt bei Brand im Schlafzimmer

Furchtbare Tragödie am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Gschnitz im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Im Schlafzimmer einer 86-Jährigen brach ein Brand aus, woraufhin es zu einer enormen Rauchentwicklung kam. Der im selben Haus wohnende Sohn konnte seine Mutter nicht mehr retten. Erst der alarmierten Feuerwehr gelang es, die Frau zu bergen. Doch es kam leider jede Hilfe zu spät.