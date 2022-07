Gehörlose Kollegin mit Sexvideo erpresst

Sexvideo existierte gar nicht

Viermal steckte die 53-Jährige Zettelchen durch die Schlitze in den Spind ihrer Kollegin. Unvorsichtig, stümperhaft und so unerfahren, wie sie als Kriminelle war, schrieb sie die Erpresserbriefe am Computer und druckte sie in der Arbeit aus. 20.000 Euro forderte sie - ansonsten würde sie ein Sextape veröffentlichen. Ein solches existierte übrigens nicht einmal. Das Opfer ging zur Polizei, diese installierte eine Kamera im leeren Spind, der als Übergabeort hätte fungieren sollen.