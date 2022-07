Kein Heimplatz frei: „Das kann es nicht sein!“

Sie sieht die Versäumnisse bei der schwarz-grünen Landesregierung. „Viele Menschen müssten nicht in Altenwohn- und Pflegeheimen untergebracht werden, wenn wir in Tirol frühzeitig an alternativen Wohnformen gearbeitet hätten. ÖVP und Grüne haben diese Weiterentwicklungen in den vergangenen zehn Jahren jedenfalls verschlafen“, kritisiert die Liste Fritz-Chefin.