Neuer Wacker-Trainer: Güclü wagt das Abenteuer

Erfolgreichster Trainer in Tirol

Akif Güclü ist einer der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre in Tirol. Zuletzt trainierte er den SC Schwaz, mit dem es ihm gelang den Meistertitel in der Regionalliga West zu feiern. Zuvor erreichte er mit dem SV Hall in der Spielzeit 18/19 den Meistertitel in der Tirolerliga, der zum Aufstieg in die Regionalliga berechtigte.