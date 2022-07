Mann attackierte Polizisten, rastete in Zelle aus

Mit einem rabiaten Zeitgenossen bekam es die Polizei am späten Sonntagabend im Tiroler Schwaz zu tun: Nachdem ein Marokkaner (38) zuvor in eine Amtshandlung aufgrund familiärer Streitigkeiten verwickelt gewesen war, tauchte der offensichtlich betrunkene Verdächtige kurze Zeit später mit seinem Motorrad im Innenhof der Polizeiinspektion auf. Der 38-Jährige missachtete Anhaltezeichen, fuhr davon und stürzte. Nach der vorläufigen Festnahme rastete der Mann am Posten komplett aus.