Kärntens Dorado für alle Felskraxler

Wer mit dem Klettern beginnen möchte, der ist am Kanzianiberg richtig, denn hier findet man nicht nur Bergführer und alpine Vereine, die einem bei den ersten Kletterversuchen hilfreich zur Seite stehen, sondern auch die idealen Voraussetzungen dafür. Beispielsweise gibt es wohl nirgendwo in Österreich auf einem so engen Raum so viele Klettersteige, wie am „Kanzi“.