Pavlovic mit Potenzial ein Fanliebling zu werden

Fast zwei Meter groß, stark gebaut und dennoch ein technisch versierter Kicker. So könnte eine kurze Profilbeschreibung von Salzburgs jüngstem Neuzugang Strahinja Pavlovic aussehen. Der 21-Jährige ist eine echte Erscheinung und war in seinem ersten Bullen-Einsatz über 90 Minuten am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam gleich richtig auffällig. Er führte beinharte Zweikämpfe, grätschte mehrmals in höchster Not und schaltete sich auch des Öfteren in der Offensive ein.