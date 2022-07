Roter Stoff ausverkauft: Als Hitler Tirol besuchte

„Ich würde es nicht wagen, anders zu wählen“

Die kompakte und sehenswerte Ausstellung in der Innsbrucker Stadtbibliothek gibt Einblick in jene Tage Anfang April 1938, in denen das Schicksal Österreichs besiegelt wurde. Sie lässt die bedrückende Atmosphäre jener Zeit spüren, in der alles andere als ein strammes „Ja“ zum Deutschen Reich nicht vorgesehen war. „Ich würde es nicht wagen, anders zu wählen als für den Hitler. Also ist nunmehr das Wahlresultat gesichert“, schrieb eine Innsbruckerin an ihren Vater.