Polizei jagt Pistolenmann aus Wiener Neustadt

Einen Tag nach dem aufsehenerregenden Überfall veröffentlichte die Polizei am Sonntag nun zwei Fahndungsfotos. Wie berichtet, war der Mann am Samstag gegen 9 Uhr in ein Wettlokal gestürmt – in der Hand eine Pistole! Mit der Waffe bedrohte der Räuber den Angestellten und zwang ihn dazu, den Tresor zu öffnen. Danach ließ sich der mit Sonnenbrille und Schirmkappe maskierte Kriminelle rund 100.000 Euro in Bar in eine mitgebrachte Tasche einpacken.