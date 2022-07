Unfalllenker fuhr weiter: Schwerer Crash auf A13

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagmorgen auf der Brennerautobahn bei Trins in Tirol! Eine 41-jährige Deutsche wollte einem plötzlich auf ihre Spur ziehendem Fahrzeug ausweichen und krachte dabei in die Leitschiene. Sie und ihre Tochter wurden verletzt. Die Polizei sucht nun den zweiten Lenker sowie Zeugen.