Tiroler ÖVP: „Klatschen allein wird zu wenig sein“

Es war ein klares, unverkennbares Signal, das beim gestrigen 25. Ordentlichen Parteitag von der Tiroler Volkspartei vom Denkerdorf Alpbach aus hinausgesandt werden sollte: Wir, wir, wir! Beinhaltet nichts anderes, als dass die Tiroler Volkspartei - sie hieß ja auch einige Jahre „Wir Tiroler“ - am Abend des 25. Septembers, der Landtagswahl, klar den Führungsanspruch in diesem Land stellen will. So wie seit 77 Jahren. Sowohl Landeshauptmann Günther Platter als auch sein Nachfolger als Parteiobmann, Anton Mattle, verzichteten in ihren Reden auf An- und Untergriffe, gaben sich staatsmännisch.