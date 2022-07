Team-Goalie wechselt ins Land des Weltmeisters

Mit Top-Leistung gegen Frankreich auf sich aufmerksam gemacht

Was auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick freuen wird. Denn so hat der langjährige Stammgoalie der Wiener Austria gute Chancen auf weitere Team-Einsätze. Mit seiner Top-Leistung in der Nations League beim 1:1 gegen Frankreich machte der 25-Jährige im Land des regierenden Fußball-Weltmeisters so richtig auf sich aufmerksam. Der Salzburger hatte den Vertrag bei der Austria nicht verlängert.