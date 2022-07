Historisches Bild nach Senftenberg „heimgekehrt“

Kunsthistorische Rückholaktion

„Der ideelle Wert ist aber höher und in Geld gar nicht zu bemessen“, erklärt Pfarrer Paul Sordyl. Erst in jüngster Vergangenheit war das Gemälde, wie berichtet, im böhmischen Krumau wiederentdeckt worden. Auf Initiative des Pfarrers und mithilfe der Gemeinde und EU-Geldern wurde in der Folge eine Rückholaktion gestartet, um die erste Abbildung des Orts zurück ins Kremstal zu holen.