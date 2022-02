Historisches Gemälde kehrt nach 400 Jahren zurück

„Um ehrlich zu sein, gibt es für mich nichts Schöneres und Völkerverbindendes, als dieses Projekt“, sagt EU-Landesrat Martin Eichtinger - und übertreibt damit kein bisschen. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde eine Tochter des Fürsten von Eggenberg, damals Herrscher in Senftenberg, ins böhmische Krumau verheiratet. Zum Andenken an die alte Heimat bekam sie - so vermuten es zumindest Historiker - ein Gemälde von Senftenberg mit auf den Weg.