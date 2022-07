Freier beraubte spanische Prostituierte brutal

Nachdem er über mehrere Stunden sexuelle Dienstleistungen einer Prostituierten in Anspruch genommen hatte, forderte ein 33-Jähriger Freitagfrüh in Wals-Siezenheim (Salzburg) unter Androhung von Gewalt mit einem Messer sein Geld zurück. Als ihm die 26-Jährige den Lohn in Höhe von mehreren Tausend Euro ausgehändigt hatte, wollte der Rumäne noch zusätzlich Geld, teilte die Polizei mit.