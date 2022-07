Kaufleutepaar kehrt Trend des Greißlersterbens um

Im kleinen Lechtaler Dorf Holzgau kämpft ein Paar gegen die schleichend fortschreitende Ausdünnung des ländlichen Raumes: Andreas Knitel – bereits die vierte Generation der Kaufmannsfamilie – und seine Nina investierten in ein nagelneues Geschäft. In einem Dorf mit nicht einmal 400 Einwohnern eine kleine Sensation, müssen doch sieben der 14 Lechtaler Gemeinden - also immerhin die Hälfte - ohne eigenen Nahversorger auskommen.