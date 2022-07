Salzburger investieren in grüne Energie

Vier große Photovoltaikanlagen in Zell am See wurden bereits von insgesamt 73 Bürgern und Firmen finanziert – mittels sogenannten Crowdinvesting. Diese „Schwarmfinanzierung“ soll ein weiterer Schlüssel sein, um die Energiewende in Salzburg voranzutreiben. Die Projekte waren Teil einer Probephase der Salzburg AG. Das Energieunternehmen will jetzt die Bürger stärker in nachhaltige, sauber Energieprojekte mit einbeziehen.