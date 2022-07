Immobilien-Deals in Berndorf: Stadtvize wirft hin

Es sei einfach eine Frage des politischen Anstandes, begründet Kurt Hoffer seinen Rücktritt: Er will nach den Vorwürfen gegen Bürgermeister Franz Rumpler und andere Mitglieder der Stadtregierung nicht länger gemeinsame Sache mit der Volkspartei machen. „Der Skandal ist so groß, dass es für mich nur eine politische Konsequenz gibt, nämlich meinen Rücktritt vom Amt“, heißt es in einer Stellungnahme, die der „Krone“ vorliegt. Ein vernünftiges Arbeiten sei „nach diesen unglaublichen Vorwürfen“ nicht möglich, so Hoffer. Gemeint sind umstrittene Grundstücksverkäufe sowie -widmungen, von denen der Stadtchef selbst über Umwege profitiert haben soll. Rumpler selbst weist sämtliche Vorwürfe zurück. Die Kritik an der „Zerstörung des Umweltparadieses“ am Berndorfer Kremesberg hält aber weiterhin an.