Neo-Bayern-Ass Mane wollte Leben aufs Spiel setzen

Doch der Reihe nach. Wie Senegals Superstar in einem Interview mit „Pro Direct Soccer France“ verrät, zog er sich im Achtelfinale gegen Kap Verde eine Gehirnerschütterung zu. Ihm drohte ein Ausfall für das Viertelfinale. „Liverpool hat Druck auf den Verband ausgeübt und einen Brief an die FIFA geschrieben, dass ich mindestens fünf Tage Ruhe brauche, was bedeutet hätte, dass ich das Viertelfinale verpassen würde“, schildert Mane.