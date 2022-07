100 Jahre und noch immer gut in Schuss

Ein bewegtes Leben

Nachdem Wendl bis 1945 im Kriegseinsatz war und zweimal verletzte wurde, verwirklichte der Unternehmer seine Vision von einer eigenen Firma. Gewissenhaft und technisch auf der Höhe baute Wendl ein Zivilingenieurbüro in Graz auf, das in der bewegten Firmengeschichte große Bauvorhaben wie das Liebenauer Stadion oder das Gesundheits- und Thermenressort in Bad Gleichenberg realisiert hat. „Mittlerweile leitet die Firma mein Sohn, auf den ich sehr stolz bin.“ 100 Jahre und kein bisschen müde Das hält ihn jedoch nicht davon ab, selbst noch im Büro vorbeizuschauen und auch sonst ist der 100-Jährige sehr aktiv. „Es ist ja ein Glück, dass ich noch Golf spielen kann, aber ich tue auch viel dafür.“ Jeden Tag vor dem Frühstück macht Wendl konsequent Übungen und dreht daheim im Hallenbad seine Runden. „Dann esse ich etwas und gehe noch am Rosenhain spazieren.“