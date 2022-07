Den Negativ-Trend brechen

Es habe eigentlich viele Vorzüge, in seiner Gemeinde zu wohnen, so der Ortschef. Sie liege ruhig, sei verkehrstechnisch gut angebunden, man habe Gewerbe und „einen flotten Tourismus“ und eine hohe Lebensqualität. Die Infrastruktur von Straßen über Kanal bis hin zur Müllentsorgung sei bestens in Schuss. „Da haben wir wirklich viel investiert. 2021 konnten wir endlich unseren neuen Recyclinghof in Betrieb nehmen.“