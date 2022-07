Platz abgesperrt: Großeinsatz in Grazer Innenstadt

Grund waren Anrufe einer 48-jährigen Frau: Sie schilderte einem Bekannten am Telefon, dass ihr Ex-Freund in die gemeinsame Wohnung eingedrungen sei und sie mit einer Waffe bedroht habe. Dann habe er sich erschossen. Der Bekannte informierte die Polizei, ein Großeinsatz mit allen verfügbaren Einheiten war die Folge, und das an zwei Standorten - einmal am Pensionsweg im Bezirk Mariatrost (dem Nebenwohnsitz der Frau), einmal am Mehlplatz in der Innenstadt (ihrem Hauptwohnsitz).