Ex-Regionalmanagerin: „Weniger Neid wäre besser!“

Neid bei Unternehmen

Denn in einem Interview in einer Vorarlberger Zeitung sagte Arzberger, dass im Unterschied zu Vorarlberg in Kärnten der Neid auf andere Unternehmer größer sei: „Die Kärntner vertreiben lieber die Gäste/Kunden der anderen, während sich die Vorarlberger die Konkurrenz erst einmal anschauen und sich dann überlegen, was man selbst besser machen kann.“ Damit konfrontiert meinte Arzberger: „Ich war lange in Kärnten, fühle mich dort auch beheimatet, weil das Freizeitangebot wirklich cool und toll ist, aber beruflich ist es sauschwierig, dort etwas weiterzubringen. Es gibt natürlich einige Kärntner Unternehmer, die erfolgreich sind und ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft haben.“