Bub (2) bei Wanderung in Tirol 30 Meter abgestürzt

Die 33-jährige, in Tirol lebende, Deutsche war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Sohn am sogenannten Alpinorama-Wanderpfad in Westendorf unterwegs. „Der Bub rutschte dabei unter dem untersten Stahlseil des Sicherungszaunes hindurch und stürzte rund 30 Meter ab“, heißt es seitens der Polizei.