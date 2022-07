Gas auf Öl, Öl auf Gas und wieder retour!

Am Gasnetz der Deutschen

Aus Tiroler Sicht ist das der Treppenwitz des bisherigen Jahres. Denn es ist völlig egal, was Gewessler sagt oder auch nicht: Tirol hängt nämlich am Gasnetz der Deutschen. Das hat Wirtschaftslandesrat Anton Mattle Dienstagabend bei der 75-Jahr-Feier der Industriellenvereinigung Tirol klipp und noch klarer gesagt, und so einige Münder von Zuhörern weit aufgehen lassen. Deshalb, weil ja unsere Nachbarn bereits am 23. Juni die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen haben. Sollten Sie den Treppenwitz verdaut haben, es wird noch wahnwitziger: Denn Tirol vergibt seit 1. Juli 2020 einen Bonus für klimafreundliches Heizen in der Höhe von 3000 Euro an jene, die die alte Öl-Heizung gegen ein neues System austauschen. 4,2 Millionen Euro wurden dafür bereits ausbezahlt. So soll das Ziel, Tirol bis 2050 energieautonom zu machen, erreicht werden. Sehr lustig oder?