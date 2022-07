Sturm bediente sich in den Niederlanden

Der 1,92 Meter große Dominik Oroz sammelte vor seinem Wechsel nach Graz Erfahrungen unter anderem in der Red Bull Akademie, Liefering und eben Arnheim - für das er in der Vorsaison sieben Partien in der Conference League absolvierte. „Dominik ist ein Spieler mit großem Potential und hat bei Vitesse Arnheim schon sehr jung bewiesen, dass er internationales Niveau mitbringt. Mit ihm haben wir in der Innenverteidigung jetzt eine Variante mehr und wünschen ihm alles Gute für seinen Start in Graz“, ist Sturms Sportchef Andi Schicker in einer Aussendung glücklich über die Verpflichtung.