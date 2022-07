6000 Tiroler Kinder entdecken verschiedene Welten

Der letzte Test ist geschrieben, die finale Runde Völkerball gespielt, die Noten sind fix. Offiziell haben die Sommerferien zwar noch nicht begonnen, doch die Schulen sind trotzdem leer. In der letzten Schulwoche sieht man die Schüler, die das Jahr über normalerweise in den Klassenzimmern ihre Vormittage (und teilweise die Nachmittage) verbringen, plötzlich überall in der Stadt, am Land und auf Wanderschaft.