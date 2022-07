Baustart für neues Lagerhaus-Zentrallager

„Das ist eine wichtige Investition für die 37 Lagerhäuser in Salzburg“, ist sich Raiffeisen-Generaldirektor Heinz Konrad sicher. Im Sommer des kommenden Jahres soll am Gelände des alten Schlachthofes bei Bergheim, allerdings auf dem Gebiet der Stadt Salzburg, ein neues Zentrallager um 22 Millionen Euro entstehen. Am Montag erfolgte der offizielle Spatenstich vor Ort.