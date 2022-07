Zusätzliche Pflegekräfte braucht das Land

Mehr als 9000 Pflegekräfte werden hierzulande innerhalb der nächsten Jahre zusätzlich gebraucht. Nicht erst seit der Corona-Krise sieht man sich hier mit großen Herausforderungen konfrontiert. Um wieder mehr Menschen für die Pflege zu motivieren, hat sich jüngst, wie berichtet, Landesrat Martin Eichtinger persönlich im „Haus der Barmherzigkeit“ in Wiener Neustadt in den Dienst gestellt, um vor Ort den Mangel an Pflegepersonal zu diskutieren. So wird etwa ab Oktober eine neue Mitarbeiterin das Team in Wiener Neustadt unterstützen.